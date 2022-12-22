Били з “Урагана”: поліція повідомила про обстріл Харківщини

У ГУ Нацполіції Харківщини проіфнормували, що протягом доби окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Куп’янського району.

“Внаслідок кількох обстрілів міста Куп’янськ пошкодження зазнало приватне домоволодіння, – зазначили у відділі комунікації ГУ НП. – 21 грудня 2022 року під ворожим вогнем РСЗВ “Ураган” опинилися села Вільхуватка, Амбарне, Чугунівка та смт Дворічна”.

Від цих ударів ніхто не постраждав. За фактами порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, раніше рятувальники повідомили, що за добу через обстріли на Харківщині сталися дві пожежі – горіли адмінбудівля та об’єкт енергетики. Голова ХОВА Олег Синєгубов також поінформував, що двоє мешканців Харківської області за добу постраждали не від обстрілів, а від ворожих мін і боєприпасів, що не розірвалися. Причому один із постраждалих приніс боєприпас до себе додому та намагався його розібрати.