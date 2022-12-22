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Били з “Урагана”: поліція повідомила про обстріл Харківщини

Події 12:19   22.12.2022
Оксана Горун
Били з “Урагана”: поліція повідомила про обстріл Харківщини Фото: ГУ НП у Харківській області

У ГУ Нацполіції Харківщини проіфнормували, що протягом доби окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Куп’янського району.

“Внаслідок кількох обстрілів міста Куп’янськ пошкодження зазнало приватне домоволодіння, – зазначили у відділі комунікації ГУ НП. – 21 грудня 2022 року під ворожим вогнем РСЗВ “Ураган” опинилися села Вільхуватка, Амбарне, Чугунівка та смт Дворічна”.

Поліція на полях Харківської області після обстрілу 21-22 грудня

Від цих ударів ніхто не постраждав. За фактами порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальні провадження.

  • Читайте також: На Харківщині через обстріли горіли адмінбудівля та енергетичний об’єкт

    • Нагадаємо, раніше рятувальники повідомили, що за добу через обстріли на Харківщині сталися дві пожежі – горіли адмінбудівля та об’єкт енергетики. Голова ХОВА Олег Синєгубов також поінформував, що двоє мешканців Харківської області за добу постраждали не від обстрілів, а від ворожих мін і боєприпасів, що не розірвалися. Причому один із постраждалих приніс боєприпас до себе додому та намагався його розібрати.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 12:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції Харківщини проіфнормували, що протягом доби окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Куп’янського району".