Розбирав удома боєприпас – Синєгубов повідомив про постраждалих на Харківщині

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харківській області за добу дві людини постраждали від російських мін і боєприпасів, що не розірвалися.

“На жаль, маємо постраждалих від залишених ворогом мін та нерозірваних боєприпасів. Вчора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості”, – написав Синєгубов.

Другий потерпілий отримав поранення з власної необережності – він навіщось приніс боєприпас, що не розірвався, до себе додому.

“В Ізюмі від вибуху боєприпасу отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома. Вкотре закликаю усіх – в разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх а одразу звертайтеся в поліцію або до ДСНС”, – наголосив голова ХОВА.