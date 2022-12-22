Розбирав удома боєприпас – Синєгубов повідомив про постраждалих на Харківщині
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харківській області за добу дві людини постраждали від російських мін і боєприпасів, що не розірвалися.
“На жаль, маємо постраждалих від залишених ворогом мін та нерозірваних боєприпасів. Вчора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості”, – написав Синєгубов.
Другий потерпілий отримав поранення з власної необережності – він навіщось приніс боєприпас, що не розірвався, до себе додому.
“В Ізюмі від вибуху боєприпасу отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома. Вкотре закликаю усіх – в разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх а одразу звертайтеся в поліцію або до ДСНС”, – наголосив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 08:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харківській області за добу дві людини постраждали від російських мін і боєприпасів, що не розірвалися".