Разбирал дома боеприпас — Синегубов сообщил о пострадавших на Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за сутки два человека пострадали от российских мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«К сожалению, имеем пострадавших от оставленных врагом мин и неразорванных боеприпасов. Вчера в селе Новый Бурлук Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался и получил осколочные ранения 45-летний тракторист. Медики оценивают его состояние как средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

Второй пострадавший получил ранения по собственной неосторожности — он зачем-то принес неразорвавшийся боеприпас к себе домой.

«В Изюме от взрыва боеприпаса получил ранение 39-летний мужчина, пытавшийся разобрать боеприпас у себя дома. Еще раз призываю всех — в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, а сразу обращайтесь в полицию или в ГСЧС», — подчеркнул глава ХОВА.