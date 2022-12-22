Разбирал дома боеприпас — Синегубов сообщил о пострадавших на Харьковщине
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за сутки два человека пострадали от российских мин и неразорвавшихся боеприпасов.
«К сожалению, имеем пострадавших от оставленных врагом мин и неразорванных боеприпасов. Вчера в селе Новый Бурлук Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался и получил осколочные ранения 45-летний тракторист. Медики оценивают его состояние как средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.
Второй пострадавший получил ранения по собственной неосторожности — он зачем-то принес неразорвавшийся боеприпас к себе домой.
«В Изюме от взрыва боеприпаса получил ранение 39-летний мужчина, пытавшийся разобрать боеприпас у себя дома. Еще раз призываю всех — в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, а сразу обращайтесь в полицию или в ГСЧС», — подчеркнул глава ХОВА.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Разбирал дома боеприпас — Синегубов сообщил о пострадавших на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 08:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за сутки два человека пострадали от российских мин и неразорвавшихся боеприпасов".