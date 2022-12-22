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Разбирал дома боеприпас — Синегубов сообщил о пострадавших на Харьковщине

Происшествия 08:37   22.12.2022
Оксана Горун
Разбирал дома боеприпас — Синегубов сообщил о пострадавших на Харьковщине Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за сутки два человека пострадали от российских мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«К сожалению, имеем пострадавших от оставленных врагом мин и неразорванных боеприпасов. Вчера в селе Новый Бурлук Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался и получил осколочные ранения 45-летний тракторист. Медики оценивают его состояние как средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

Второй пострадавший получил ранения по собственной неосторожности — он зачем-то принес неразорвавшийся боеприпас к себе домой.

«В Изюме от взрыва боеприпаса получил ранение 39-летний мужчина, пытавшийся разобрать боеприпас у себя дома. Еще раз призываю всех — в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, а сразу обращайтесь в полицию или в ГСЧС», — подчеркнул глава ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 08:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за сутки два человека пострадали от российских мин и неразорвавшихся боеприпасов".