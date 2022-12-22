На Харківщині через обстріли горіли адмінбудівля та енергетичний об’єкт
Голова ХОВА Олег Синєгубов та ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за минулу добу.
“Протягом доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, що розташовані поруч з кордоном та лінією зіткнення. В Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Без постраждалих“, – написав Синєгубов.
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, через обстріли на Харківщині сталися дві пожежі.
“Пожежі, викликані обстрілами з боку окупантів, сталися в Ізюмському та Куп’янському районах Харківщини. Горіли енергетичний об’єкт та адміністративна будівля”, – зазначили рятувальники.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, під обстрілом протягом доби були райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка, Амбарне, Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 08:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов та ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за минулу добу".