У РФ шукають добровольців, щоб рити окопи біля кордонів із Харківщиною
Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті за добу, обстріли, а також спроби окупантів захистити територію РФ.
“З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців за грошову винагороду для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів”, – зазначили в Генштабі ЗСУ.
Там також констатували, що 22 грудня кількість загиблих у повномасшатбній війні з Україною російських військовослужбовців досягла понад 100 тисяч. Також РФ втратила 3000 танків та близько 6000 інших бронемашин.
Колосальні втрати поки що не змусили ворога зупинитися. Минулої доби росіяни продовжували вести обстріли території Харківської області.
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“На Слобожанському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка та Амбарне Харківської області, – перерахували у зведенні ГШ. – На Куп’янському напрямку під вогневе ураження потрапили Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове Харківської області”.
Загалом по території України росіяни здійснили 6 та 15 авіаційних ударів. Також ворог 64 рази обстріляв Україну з РСЗВ.
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Ви читали новину: «У РФ шукають добровольців, щоб рити окопи біля кордонів із Харківщиною»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 07:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті за добу, обстріли, а також спроби окупантів захистити територію РФ".