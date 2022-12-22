В РФ ищут добровольцев, чтобы рыть окопы у границ с Харьковщиной
Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте за сутки, обстрелах, а также попытках оккупантов защитить территорию РФ.
«С целью строительства фортификационных сооружений в Белгородской области, местное российское руководство объявило о наборе добровольцев за денежное вознаграждение для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов», — отметили в Генштабе ВСУ.
Там также констатировали, что 22 декабря количество погибших в полномасшатбной войне с Украиной российских военнослужащих достигло более чем 100 тысяч. Также РФ потеряла 3000 танков и около 6000 других бронемашин.
Колоссальные потери пока не заставили врага остановиться. За минувшие сутки россияне продолжали вести обстрелы территории Харьковской области.
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«На Слобожанском направлении танковыми артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области, — перечислили в сводке ГШ. — На Купянском направлении под огненное поражение попали Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области».
В целом по территории Украины россияне осуществили 6 и 15 авиационных ударов. Также враг совершил 64 обстрела из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 07:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте за сутки, обстрелах, а также попытках оккупантов защитить территорию РФ".