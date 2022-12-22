В РФ ищут добровольцев, чтобы рыть окопы у границ с Харьковщиной

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте за сутки, обстрелах, а также попытках оккупантов защитить территорию РФ.

«С целью строительства фортификационных сооружений в Белгородской области, местное российское руководство объявило о наборе добровольцев за денежное вознаграждение для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов», — отметили в Генштабе ВСУ.

Там также констатировали, что 22 декабря количество погибших в полномасшатбной войне с Украиной российских военнослужащих достигло более чем 100 тысяч. Также РФ потеряла 3000 танков и около 6000 других бронемашин.

Колоссальные потери пока не заставили врага остановиться. За минувшие сутки россияне продолжали вести обстрелы территории Харьковской области.

«На Слобожанском направлении танковыми артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области, — перечислили в сводке ГШ. — На Купянском направлении под огненное поражение попали Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области».

В целом по территории Украины россияне осуществили 6 и 15 авиационных ударов. Также враг совершил 64 обстрела из РСЗО.