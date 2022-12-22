На Харьковщине из-за обстрелов горели админздание и энергетический объект

Глава ХОВА Олег Синегубов и ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.

«За сутки от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов, которые расположены рядом с границей и линией столкновения. В Купянске в результате вражеских обстрелов произошел пожар в административном здании гражданского предприятия. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, из-за обстрелов на Харьковщине случились два пожара.

«Пожары, вызванные обстрелами со стороны оккупантов, произошли в Изюмском и Купянском районах Харьковщины. Горели энергетический объект и административное здание», — отметили спасатели.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, под обстрелом в течение суток были районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка, Амбарное, Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое.