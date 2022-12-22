Синєгубов: У Вовчанську через обстріл поранено 4 працівників лікарні

Сьогодні ворог обстріляв Куп’янськ і Вовчанськ, через це у нас 5 поранених, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«У Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей. 4 з них (3 чоловіки і 1 жінка) – працівники Центральної районної лікарні. У них діагностовано: вибухові та осколкові пошкодження. Також поранення отримав перехожий 62-річний чоловік. Усім постраждалим надають усю необхідну допомогу», – розповів Синєгубов.

У Куп’янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється.

Сьогодні в селі Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями.