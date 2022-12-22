Live
  • Четвер 22.12.2022
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.87
    • 🟢

Синєгубов: У Вовчанську через обстріл поранено 4 працівників лікарні

Суспільство 14:18   22.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: У Вовчанську через обстріл поранено 4 працівників лікарні

Сьогодні ворог обстріляв Куп’янськ і Вовчанськ, через це у нас 5 поранених, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«У Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей. 4 з них (3 чоловіки і 1 жінка) – працівники Центральної районної лікарні. У них діагностовано: вибухові та осколкові пошкодження. Також поранення отримав перехожий 62-річний чоловік. Усім постраждалим надають усю необхідну допомогу», – розповів Синєгубов.

У Куп’янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється.

Сьогодні в селі Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями.

Читайте також: Били з «Урагану»: поліція повідомила про обстріл Харківщини

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

22:55
Трьох дітей, вивезених із Харківщини до РФ, повернули в Україну
14:08
«Нафтогаз» розповів про наслідки обстрілу по нафтобазі на Харківщині
11:37
Стало відомо, що горіло вночі на Харківщині після обстрілу (фото, відео)
16:04
9 місяців без світла: У звільнених Циркунах з’явилося електропостачання
12:56
Забезпечувала окупантів грошима. СБУ впіймала «фінансистку» рф з Куп’янська

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов: У Вовчанську через обстріл поранено 4 працівників лікарні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 14:18;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні ворог обстріляв Куп’янськ і Вовчанськ, через це у нас 5 поранених, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".