Синєгубов: У Вовчанську через обстріл поранено 4 працівників лікарні
Сьогодні ворог обстріляв Куп’янськ і Вовчанськ, через це у нас 5 поранених, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«У Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей. 4 з них (3 чоловіки і 1 жінка) – працівники Центральної районної лікарні. У них діагностовано: вибухові та осколкові пошкодження. Також поранення отримав перехожий 62-річний чоловік. Усім постраждалим надають усю необхідну допомогу», – розповів Синєгубов.
У Куп’янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється.
Сьогодні в селі Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 14:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні ворог обстріляв Куп’янськ і Вовчанськ, через це у нас 5 поранених, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".