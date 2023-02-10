Live
  • Пятница 10.02.2023
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.38
    • 🟢

Работу ряда энергообъектов Харьковщины планируют восстановить за выходные

Общество 21:07   10.02.2023
Елена Нагорная
Работу ряда энергообъектов Харьковщины планируют восстановить за выходные

Работу ряда объектов критической энергетической инфраструктуры, которые были повреждены в Харьковской области в результате ракетных ударов РФ утром 10 февраля, планируют восстановить в течение выходных.

Об этом председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил в эфире национального телемарафона.

«В Харькове сегодня действительно будет сложная ситуация. Мы планируем в течение выходных восстановить работу некоторых энергообъектов, которые были повреждены сегодня. Критическая инфраструктура Харькова запитана. Мы работаем над тем, чтобы в Харькове ситуация с отключениями приближалась к той ситуации, которая есть по стране. Но на это нужно определенное время», — рассказал Кудрицкий.

Он также отметил, что в рамках атак по Украине дронами-камикадзе и ракетами С-300 10 февраля армии РФ удалось повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций.

«Сегодняшняя атака скорректировала наши планы по восстановлению генерации, но вместе с тем, катастрофы снова не произошло. Россиянам в четырнадцатый раз не удалось достичь своих целей», — подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, что в Харькове, Харьковском и Чугуевском районах области 11 и 12 февраля в связи с последствиями вражеских ракетных ударов по критической энергоинфраструктуре региона будут действовать специальные графики почасовых отключений электроэнергии. Предусмотрены 12 очередей, каждая из которых будет без света по 6 часов.

Читайте также: Синегубов — о свете: сроки восстановления понимаем, но не будем сообщать врагу

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:07
Работу ряда энергообъектов Харьковщины планируют восстановить за выходные
20:31
Спецграфики: в выходные харьковчане будут по 6 часов без света из-за атаки РФ
20:08
Суд обязал застройщика снести жилой комплекс на проспекте Героев Харькова
19:31
О состоянии 8 раненых работников энергообъекта на Харьковщине рассказали в ОВА
19:08
Генштаб — о текущей обстановке на Купянском и Слобожанском направлениях

  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Работу ряда энергообъектов Харьковщины планируют восстановить за выходные»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 21:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работу ряда объектов критической энергетической инфраструктуры, которые были повреждены в Харьковской области в результате ракетных ударов РФ утром 10 февраля, планируют восстановить в течение выходных.".