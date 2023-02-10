Работу ряда энергообъектов Харьковщины планируют восстановить за выходные
Работу ряда объектов критической энергетической инфраструктуры, которые были повреждены в Харьковской области в результате ракетных ударов РФ утром 10 февраля, планируют восстановить в течение выходных.
Об этом председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил в эфире национального телемарафона.
«В Харькове сегодня действительно будет сложная ситуация. Мы планируем в течение выходных восстановить работу некоторых энергообъектов, которые были повреждены сегодня. Критическая инфраструктура Харькова запитана. Мы работаем над тем, чтобы в Харькове ситуация с отключениями приближалась к той ситуации, которая есть по стране. Но на это нужно определенное время», — рассказал Кудрицкий.
Он также отметил, что в рамках атак по Украине дронами-камикадзе и ракетами С-300 10 февраля армии РФ удалось повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций.
«Сегодняшняя атака скорректировала наши планы по восстановлению генерации, но вместе с тем, катастрофы снова не произошло. Россиянам в четырнадцатый раз не удалось достичь своих целей», — подчеркнул Кудрицкий.
Напомним, что в Харькове, Харьковском и Чугуевском районах области 11 и 12 февраля в связи с последствиями вражеских ракетных ударов по критической энергоинфраструктуре региона будут действовать специальные графики почасовых отключений электроэнергии. Предусмотрены 12 очередей, каждая из которых будет без света по 6 часов.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 21:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работу ряда объектов критической энергетической инфраструктуры, которые были повреждены в Харьковской области в результате ракетных ударов РФ утром 10 февраля, планируют восстановить в течение выходных.".