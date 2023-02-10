Роботу низки енергооб’єктів Харківщини можуть відновити за вихідні – Укренерго

Роботу низки об’єктів критичної енергетичної інфраструктури, пошкоджених у Харківській області внаслідок ракетних ударів РФ вранці 10 лютого, планують відновити протягом вихідних.

Про це голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомив у етері національного телемарафону.

“У Харкові сьогодні дійсно буде складна ситуація. Ми плануємо протягом вихідних відновити роботу деяких енергооб’єктів, які були пошкоджені сьогодні. Критична інфраструктура Харкова заживлена. Ми працюємо над тим, щоб у Харкові ситуація із відключеннями наближалася до тієї ситуації, яка є по країні. Але на це потрібен певний час”, – розповів Кудрицький.

Він також зазначив, що в межах атак по Україні дронами-камікадзе та ракетами С-300 10 лютого ворогу армії РФ вдалося пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій.

“Сьогоднішня атака скоригувала наші плани з відновлення генерації, але разом з тим, катастрофи знову не сталося. Росіянам вчотирнадцяте не вдалося досягти своїх цілей”, – наголосив Кудрицький.

Нагадаємо, що у Харкові, Харківському та Чугуївському районах області 11 та 12 лютого у зв’язку з наслідками ворожих ракетних ударів по критичній енергоінфраструктурі регіону діятимуть спеціальні графіки погодинних відключень електроенергії. Передбачено 12 черг, кожна з яких буде без світла по 6 годин.