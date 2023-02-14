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Сбежавший в Москву харьковский блогер «Потон» заочно получил подозрение

Общество 14:42   14.02.2023
Оксана Якушко
Сбежавший в Москву харьковский блогер «Потон» заочно получил подозрение

Павел Онищенко «Потон» называет войну в Украине «возвращением земель», сообщила Харьковская областная прокуратура.

37-летний харьковчанин, известный как блоггер «Потон», выкладывает на свою страницу видео с пророссийскими нарративами. Мужчина находится в Москве, откуда и снимает пропагандистские ролики, в которых поддерживает страну-агрессора.

В обращении, которое блоггер снимает на фоне Кремля, он называет украинцев и россиян «единым народом», а полномасштабное российское вторжение – «возвращением земель».

«Потону» заочно сообщили о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).
Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 14:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Павел Онищенко «Потон» называет войну в Украине «возвращением земель», сообщила Харьковская областная прокуратура.".