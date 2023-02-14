Сбежавший в Москву харьковский блогер «Потон» заочно получил подозрение
Павел Онищенко «Потон» называет войну в Украине «возвращением земель», сообщила Харьковская областная прокуратура.
37-летний харьковчанин, известный как блоггер «Потон», выкладывает на свою страницу видео с пророссийскими нарративами. Мужчина находится в Москве, откуда и снимает пропагандистские ролики, в которых поддерживает страну-агрессора.
В обращении, которое блоггер снимает на фоне Кремля, он называет украинцев и россиян «единым народом», а полномасштабное российское вторжение – «возвращением земель».
«Потону» заочно сообщили о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).
Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области.
Читайте также: Павел Онищенко «Потон», выпущенный из харьковского СИЗО, сбежал в рф
Новости по теме:
Вы читали новость: «Сбежавший в Москву харьковский блогер «Потон» заочно получил подозрение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 14:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Павел Онищенко «Потон» называет войну в Украине «возвращением земель», сообщила Харьковская областная прокуратура.".