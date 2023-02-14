Сбежавший в Москву харьковский блогер «Потон» заочно получил подозрение

Павел Онищенко «Потон» называет войну в Украине «возвращением земель», сообщила Харьковская областная прокуратура.

37-летний харьковчанин, известный как блоггер «Потон», выкладывает на свою страницу видео с пророссийскими нарративами. Мужчина находится в Москве, откуда и снимает пропагандистские ролики, в которых поддерживает страну-агрессора.

В обращении, которое блоггер снимает на фоне Кремля, он называет украинцев и россиян «единым народом», а полномасштабное российское вторжение – «возвращением земель».

«Потону» заочно сообщили о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области.