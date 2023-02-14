Харківський блогер «Потон», який утік до Москви, отримав заочно підозру

Павло Онищенко “Потон” називає війну в Україні “поверненням земель”, повідомила Харківська обласна прокуратура.

37-річний харків‘янин, відомий як блогер «Потон», викладає на свою сторінку відео з проросійськими наративами. Наразі чоловік перебуває у Москві, звідки і знімає пропагандистські ролики, в яких підтримує країну-агресора.

У зверненні, яке блогер знімає на фоні Кремля, він називає українців та росіян «єдиним народом», а повномасштабне російське вторгнення — «поверненням земель».

«Потону» заочно повідомили про підозру у поширенні матеріалів, в яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.