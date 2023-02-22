Стало известно, когда состоится сессия Харьковского горсовета

Очередная сессия Харьковского горсовета предварительно состоится во вторник, 28 февраля.

Об этом сообщил МГ «Объектив» мэр Игорь Терехов.

Ранее городской голова обещал, что на ближайшей сессии горсовета, в том числе, рассмотрят вопросы переименования части топонимов в Харькове, связанных с РФ. На данный момент на обсуждение харьковчан вынесли варианты новых названий для 18 улиц и переулков. Мэр сообщил, что в целом переименованию в городе подлежат 500 топонимов, однако переименовывать одномоментно все не станут — чтобы люди привыкали к новым названиям постепенно.