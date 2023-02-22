Стало відомо, коли відбудеться сесія Харківської міськради

Чергова сесія Харківської міськради попередньо відбудеться у вівторок, 28 лютого.

Про це повідомив МГ “Об’єктив” мер Ігор Терехов.

Раніше міський голова обіцяв, що на найближчій сесії міськради, зокрема, розглянуть питання перейменування частини топонімів у Харкові, що пов’язані з РФ. На цей час на обговорення харків’ян винесли варіанти нових назв для 18 вулиць та провулків. Мер повідомив, що загалом перейменуванню в місті підлягають 500 топонімів, проте перейменовувати миттєво всі не стануть – щоб люди звикали до нових назв поступово.