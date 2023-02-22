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Стало відомо, коли відбудеться сесія Харківської міськради

Політика 15:45   22.02.2023
Олена Нагорна
Оксана Горун
Стало відомо, коли відбудеться сесія Харківської міськради

Чергова сесія Харківської міськради попередньо відбудеться у вівторок, 28 лютого.

Про це повідомив МГ “Об’єктив” мер Ігор Терехов.

Раніше міський голова обіцяв, що на найближчій сесії міськради, зокрема, розглянуть питання перейменування частини топонімів у Харкові, що пов’язані з РФ. На цей час на обговорення харків’ян винесли варіанти нових назв для 18 вулиць та провулків. Мер повідомив, що загалом перейменуванню в місті підлягають 500 топонімів, проте перейменовувати миттєво всі не стануть – щоб люди звикали до нових назв поступово.

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    • Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 15:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергова сесія Харківської міськради попередньо відбудеться у вівторок, 28 лютого".