Стало відомо, коли відбудеться сесія Харківської міськради
Чергова сесія Харківської міськради попередньо відбудеться у вівторок, 28 лютого.
Про це повідомив МГ “Об’єктив” мер Ігор Терехов.
Раніше міський голова обіцяв, що на найближчій сесії міськради, зокрема, розглянуть питання перейменування частини топонімів у Харкові, що пов’язані з РФ. На цей час на обговорення харків’ян винесли варіанти нових назв для 18 вулиць та провулків. Мер повідомив, що загалом перейменуванню в місті підлягають 500 топонімів, проте перейменовувати миттєво всі не стануть – щоб люди звикали до нових назв поступово.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 15:45;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергова сесія Харківської міськради попередньо відбудеться у вівторок, 28 лютого".