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Опасность ракетных ударов по Харькову сохраняется — ХОВА

Общество 12:55   23.02.2023
Оксана Горун
Опасность ракетных ударов по Харькову сохраняется — ХОВА Фото: Вадим Беликов

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей города и области максимально соблюдать правила безопасности и реагировать на воздушную тревогу.

«Сохраняется вероятная опасность ракетных ударов по городу Харькову и населенным пунктам области, по нашей критической инфраструктуре, я призываю всех максимально соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги», — сказал Синегубов в обращении 23 февраля.

Он проинформировал, что в результате удара врага ракетами С-300 по Купянку и Купянскому району пострадало зданий одной из местных администраций.

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    • «Под завалами остаются люди, раненые. На месте работают все экстренные службы», — дополнил Синегубов.

    На данный момент известно об одном раненом и минимум двух людях под завалами.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 12:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей города и области максимально соблюдать правила безопасности и реагировать на воздушную тревогу".