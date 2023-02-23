Опасность ракетных ударов по Харькову сохраняется — ХОВА
Фото: Вадим Беликов
Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей города и области максимально соблюдать правила безопасности и реагировать на воздушную тревогу.
«Сохраняется вероятная опасность ракетных ударов по городу Харькову и населенным пунктам области, по нашей критической инфраструктуре, я призываю всех максимально соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги», — сказал Синегубов в обращении 23 февраля.
Он проинформировал, что в результате удара врага ракетами С-300 по Купянку и Купянскому району пострадало зданий одной из местных администраций.
Читайте также: Почти 1,5 тысячи: Харьковщина остается лидером по количеству воздушных тревог
«Под завалами остаются люди, раненые. На месте работают все экстренные службы», — дополнил Синегубов.
На данный момент известно об одном раненом и минимум двух людях под завалами.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Опасность ракетных ударов по Харькову сохраняется — ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 12:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей города и области максимально соблюдать правила безопасности и реагировать на воздушную тревогу".