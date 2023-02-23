Опасность ракетных ударов по Харькову сохраняется — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей города и области максимально соблюдать правила безопасности и реагировать на воздушную тревогу.

«Сохраняется вероятная опасность ракетных ударов по городу Харькову и населенным пунктам области, по нашей критической инфраструктуре, я призываю всех максимально соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги», — сказал Синегубов в обращении 23 февраля.

Он проинформировал, что в результате удара врага ракетами С-300 по Купянку и Купянскому району пострадало зданий одной из местных администраций.

«Под завалами остаются люди, раненые. На месте работают все экстренные службы», — дополнил Синегубов.

На данный момент известно об одном раненом и минимум двух людях под завалами.