Синегубов: Враг ударил С-300 по админзданию на Харьковщине, есть раненый

Оккупанты ударили сегодня и по Купянскому району, под завалами двое человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты ударили сегодня и по Купянскому району. Предварительно ракетой С-300. Есть попадание в административное здание. Ранение получил гражданский мужчина, находившийся рядом со зданием. Под завалами сейчас находятся минимум два человека. На месте работают все спасательные службы. Информация уточняется», – подчеркнул Синегубов.