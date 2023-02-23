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Синегубов: Враг ударил С-300 по админзданию на Харьковщине, есть раненый

Происшествия 11:52   23.02.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Враг ударил С-300 по админзданию на Харьковщине, есть раненый

Оккупанты ударили сегодня и по Купянскому району, под завалами двое человек,  сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты ударили сегодня и по Купянскому району. Предварительно ракетой С-300. Есть попадание в административное здание. Ранение получил гражданский мужчина, находившийся рядом со зданием. Под завалами сейчас находятся минимум два человека. На месте работают все спасательные службы. Информация уточняется», – подчеркнул Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 11:52;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили сегодня и по Купянскому району, под завалами двое человек,  сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".