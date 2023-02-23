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На Харьковщине сегодня утром обстреляли пограничные села, разрушено жилье

Происшествия 10:47   23.02.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине сегодня утром обстреляли пограничные села, разрушено жилье Фото: ГУНП в Харьковской области

Армия рф обстреляла села Тимофеевка и Возрожденка Золочевской общины, сообщает издание Заря-news.

«Час тому (около 9:30 – прим. авт..) со стороны границы с рф произошел артиллерийский обстрел сел Тимофеевка и Возрожденка Золочевской общины. Есть разрушение жилья и хозяйственных построек. О жертвах информация не поступала», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 10:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия рф обстреляла села Тимофеевка и Возрожденка Золочевской общины, сообщает издание Заря-news.".