На Харьковщине сегодня утром обстреляли пограничные села, разрушено жилье

Армия рф обстреляла села Тимофеевка и Возрожденка Золочевской общины, сообщает издание Заря-news.

«Час тому (около 9:30 – прим. авт..) со стороны границы с рф произошел артиллерийский обстрел сел Тимофеевка и Возрожденка Золочевской общины. Есть разрушение жилья и хозяйственных построек. О жертвах информация не поступала», — говорится в сообщении.