На Харьковщине сегодня утром обстреляли пограничные села, разрушено жилье
Фото: ГУНП в Харьковской области
Армия рф обстреляла села Тимофеевка и Возрожденка Золочевской общины, сообщает издание Заря-news.
«Час тому (около 9:30 – прим. авт..) со стороны границы с рф произошел артиллерийский обстрел сел Тимофеевка и Возрожденка Золочевской общины. Есть разрушение жилья и хозяйственных построек. О жертвах информация не поступала», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 10:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия рф обстреляла села Тимофеевка и Возрожденка Золочевской общины, сообщает издание Заря-news.".