Синегубов: Сегодня из-за утренних обстрелов Харьковщины ранены две женщины
Пострадавшим от обстрела женщинам оказывают необходимую помощь, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Враг продолжает обстреливать мирных жителей Купянска. В результате утренних обстрелов получили ранения 2 гражданских женщины. В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь», – рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 10:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пострадавшим от обстрела женщинам оказывают необходимую помощь, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".