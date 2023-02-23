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Синегубов: Сегодня из-за утренних обстрелов Харьковщины ранены две женщины

Происшествия 10:05   23.02.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Сегодня из-за утренних обстрелов Харьковщины ранены две женщины

Пострадавшим от обстрела женщинам оказывают необходимую помощь, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг продолжает обстреливать мирных жителей Купянска. В результате утренних обстрелов получили ранения 2 гражданских женщины. В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь», – рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 10:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пострадавшим от обстрела женщинам оказывают необходимую помощь, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".