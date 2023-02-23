Синегубов: Сегодня из-за утренних обстрелов Харьковщины ранены две женщины

Пострадавшим от обстрела женщинам оказывают необходимую помощь, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг продолжает обстреливать мирных жителей Купянска. В результате утренних обстрелов получили ранения 2 гражданских женщины. В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь», – рассказал Синегубов.