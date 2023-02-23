Синєгубов: Сьогодні через ранковий обстріл Харківщини поранено двох жінок
Жінкам, які постраждали від обстрілу, надають необхідну допомогу, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Ворог продовжує обстрілювати мирних жителів Куп’янська. Внаслідок ранкового обстрілу зазнали поранення 2 цивільні жінки. Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 10:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінкам, які постраждали від обстрілу, надають необхідну допомогу, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".