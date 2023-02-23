Синєгубов: На Куп’янщині внаслідок обстрілу поранено 40-річного чоловіка
Наразі поранений перебуває у лікарні, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вчора, близько 10:30, ворог завдав удару 4 ракетами С-300 по об’єктах промисловості у Київському районі Харкова. Легкі поранення отримали 2 цивільних людей.
Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Куп’янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області.
У селі Подоли Куп’янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
У Вовчанську внаслідок масованих обстрілів пошкоджено 6 житлових будинків та 2 заклади освіти. В селі Нестерне Вовчанської громади пошкоджено будівлі фермерського господарства.
Внаслідок обстрілу села Чернещена Ізюмського району зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені електроопори.
В області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 137 вибухонебезпечних предмети.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 08:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі поранений перебуває у лікарні, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".