Live
  • Четвер 23.02.2023
    • Харків
  •   -9°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.93
    • 🟢

Синєгубов: На Куп’янщині внаслідок обстрілу поранено 40-річного чоловіка

Події 08:50   23.02.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: На Куп’янщині внаслідок обстрілу поранено 40-річного чоловіка

Наразі поранений перебуває у лікарні, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора, близько 10:30, ворог завдав удару 4 ракетами С-300 по об’єктах промисловості у Київському районі Харкова. Легкі поранення отримали 2 цивільних людей.

Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Куп’янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області.

У селі Подоли Куп’янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

У Вовчанську внаслідок масованих обстрілів пошкоджено 6 житлових будинків та 2 заклади освіти. В селі Нестерне Вовчанської громади пошкоджено будівлі фермерського господарства.

Внаслідок обстрілу села Чернещена Ізюмського району зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені електроопори.

В області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 137 вибухонебезпечних предмети.

Читайте також: Синєгубов: На Харківщині 55-річний чоловік підірвався на міні «Пелюстка»

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

07:31
Ворог обстріляв 18 районів населених пунктів на Харківщині – Генштаб ЗСУ
20:09
Ми чітко розуміємо, що Харків та область будуть під ураженням – Синєгубов
19:45
На Харківщині ще не розміновано близько 8000 км ліній електропередач – ХОВА
17:40
Промислове виробництво на Харківщині за рік упало на 40% – ХОВА
14:06
Синєгубов: На Харківщині 55-річний чоловік підірвався на міні “Пелюстка”

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов: На Куп’янщині внаслідок обстрілу поранено 40-річного чоловіка»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 08:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі поранений перебуває у лікарні, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".