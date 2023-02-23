Синегубов: На Купянщине в результате обстрела ранен 40-летний мужчина
В настоящее время раненый находится в больнице, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Вчера, около 10:30, враг нанес удар 4 ракетами С-300 по объектам промышленности в Киевском районе Харькова. Легкие ранения получили 2 гражданских.
За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области.
В селе Подолы Купянского района в результате обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В Волчанске в результате массированных обстрелов повреждены 6 жилых домов и 2 учебных заведения. В селе Нестерное Волчанской общины повреждено здание фермерского хозяйства.
В результате обстрела с. Чернещена Изюмского района разрушен частный жилой дом, повреждены электроопоры.
В области продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 137 взрывоопасных предметов.
Читайте также: Синегубов: На Харьковщине 55-летний мужчина подорвался на мине «Лепесток»
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов: На Купянщине в результате обстрела ранен 40-летний мужчина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 08:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время раненый находится в больнице, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".