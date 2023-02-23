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Синегубов: На Купянщине в результате обстрела ранен 40-летний мужчина

Происшествия 08:50   23.02.2023
Оксана Якушко
Синегубов: На Купянщине в результате обстрела ранен 40-летний мужчина

В настоящее время раненый находится в больнице, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вчера, около 10:30, враг нанес удар 4 ракетами С-300 по объектам промышленности в Киевском районе Харькова. Легкие ранения получили 2 гражданских.

За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области.


В селе Подолы Купянского района в результате обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Волчанске в результате массированных обстрелов повреждены 6 жилых домов и 2 учебных заведения. В селе Нестерное Волчанской общины повреждено здание фермерского хозяйства.

В результате обстрела с. Чернещена Изюмского района разрушен частный жилой дом, повреждены электроопоры.

В области продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 137 взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 08:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время раненый находится в больнице, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".