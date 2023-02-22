Синегубов: На Харьковщине 55-летний мужчина подорвался на мине «Лепесток»
Сегодня в Изюме сотрудник лесничества наступил на мину «Лепесток», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Минная опасность на Харьковщине остается очень высокой. Сегодня в Изюме гражданский мужчина 55 лет наступил на мину «Лепесток». Госпитализирован с взрывным ранением. Медики оказывают ему медицинскую помощь. Мужчина – работник лесного хозяйства», — рассказал Синегубов.
Глава ХОВА призвал всех жителей области быть максимально осторожными. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не трогать его и сообщить о находке в ГСЧС или Нацполицию.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 14:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Изюме сотрудник лесничества наступил на мину «Лепесток», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".