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Синегубов: На Харьковщине 55-летний мужчина подорвался на мине «Лепесток»

Происшествия 14:06   22.02.2023
Оксана Якушко
Синегубов: На Харьковщине 55-летний мужчина подорвался на мине «Лепесток»

Сегодня в Изюме сотрудник лесничества наступил на мину «Лепесток», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Минная опасность на Харьковщине остается очень высокой. Сегодня в Изюме гражданский мужчина 55 лет наступил на мину «Лепесток». Госпитализирован с взрывным ранением. Медики оказывают ему медицинскую помощь. Мужчина – работник лесного хозяйства», — рассказал Синегубов.

Глава ХОВА призвал всех жителей области быть максимально осторожными. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не трогать его и сообщить о находке в ГСЧС или Нацполицию.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 14:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Изюме сотрудник лесничества наступил на мину «Лепесток», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".