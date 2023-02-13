В Харьковской области 45-летний работник «Харьковоблэнерго» подорвался на мине

Работник «Харьковоблэнерго наступил на так называемую мину «лепесток», сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«В Балаклейском районе на мине подорвался работник «Харьковоблэнерго» 1977 года рождения. Мужчина пострадал в результате того, что наступил на так называемый «лепесток». Его с минно-взрывной травмой и множественными переломами пальцев правой стопы госпитализировали в больницу», — рассказал Мельник.