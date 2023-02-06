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Взрыв мины «Лепесток» в Изюме: всех раненых подростков выписали из больницы

Происшествия 21:28   06.02.2023
Елена Нагорная
Взрыв мины «Лепесток» в Изюме: всех раненых подростков выписали из больницы

Всех подростков, которых госпитализировали в одно из медучреждений Харькова после разрыва мины «Лепесток» в Изюме вечером 3 февраля, выписали из стационара.

«4 февраля в приемное отделение были доставлены семь подростков с минно-взрывной травмой. В результате детонации мины «Лепесток» получили ранения. Ранения были средней степени тяжести. В основном это ранения конечностей и мягких тканей», — рассказал детский хирург одной из больниц Харькова Константин, передает пресс-служба ХОВА.

По словам хирурга, харьковские медики достали осколки из ног и мягких тканей у трех подростков, большинство осколков извлекли еще в районной больнице Изюма.

Напомним, что около 20:00 3 февраля в городе Изюм восемь подростков в возрасте от 14 до 17 лет пострадали вследствие разрыва мины «Лепесток». По данным вице-мэра Изюма Владимира Мацокина, один из парней нашел боеприпас в селе Сулиговка и носил в кармане, пока не решил показать друзьям. Семеро подростков получили незначительные повреждения, а еще одна девочка — психологическую травму. С места события в местную больницу доставили пятерых детей, а позже всех восьмерых перевезли в Харьков.

По данным пресс-службы ХОВА, происшествие случилось на одной из остановок Изюма. Пострадавшие рассказали, что мину принес парень — думал, что она уже не сдетонирует.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 21:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всех подростков, которых госпитализировали в одно из медучреждений Харькова после разрыва мины «Лепесток» в Изюме вечером 3 февраля, выписали из стационара.".