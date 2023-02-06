Вибух міни “Пелюстка” в Ізюмі: усіх поранених підлітків виписали з лікарні

Усіх підлітків, яких ушпиталили до однієї з медустанов Харкова після розриву міни “Пелюстка” в Ізюмі ввечері 3 лютого, виписали зі стаціонару.

“4 лютого у приймальне відділення було доставлено сім підлітків із мінно-вибуховою травмою. Внаслідок детонації міни “Пелюстка” отримали поранення. Поранення були середнього ступеня тяжкості. В основному це поранення кінцівок та м’яких тканин”, – розповів дитячий хірург однієї з лікарень Харкова Костянтин, передає пресслужба ХОВА.

За словами хірурга, харківські медики дістали уламки з ніг та м’яких тканин у трьох підлітків, більшість уламків витягли ще в районній лікарні Ізюма.

Нагадаємо, що близько 20:00 3 лютого в місті Ізюм вісім підлітків віком від 14 до 17 років постраждали внаслідок розриву міни «Пелюстка». За даними віцемера Ізюма Володимира Мацокіна, один із хлопців знайшов боєприпас у селі Сулигівка та носив у кишені, поки не вирішив показати друзям. Семеро підлітків отримали незначні ушкодження, а ще одна дівчина — психологічну травму. З місця події до місцевої лікарні доправили п’ятьох дітей, а згодом усіх вісьмох перевезли до Харкова.

За даними пресслужби ХОВА, подія сталася на одній із зупинок Ізюма. Постраждалі розповіли, що міну приніс хлопець – думав, що вона вже не здетонує.