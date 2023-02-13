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На Харківщині 45-річний працівник “Харківобленерго” підірвався на міні

Суспільство 13:59   13.02.2023
Оксана Якушко
На Харківщині 45-річний працівник “Харківобленерго” підірвався на міні Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України

Працівник “Харківобленерго” наступив на так звану міну “пелюстка”, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«У Балаклійському районі на міні підірвався працівник “Харківобленерго” 1977 року народження. Чоловік постраждав унаслідок того, що наступив на так званий “лепесток”. Його з мінно-вибуховою травмою та багатоуламковими переломами пальців правої стопи госпіталізували в лікарню», – розповів Мельник.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 13:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівник “Харківобленерго” наступив на так звану міну “пелюстка”, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.".