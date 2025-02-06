Працівник тролейбусного депо отримав смертельні травми у Харкові
Правоохоронці встановлюють обставини смерті працівника тролейбусного депо Київського району, повідомили у Нацполіції.
06 лютого близько 10:20 під час ремонтних робіт 41-річний працівник тролейбусного депо отримав травми, не сумісні з життям.
Поліціянти встановили, що чоловік помер від важких травм під час виконання ремонтних робіт.
Обставини події встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 19:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановлюють обставини смерті працівника тролейбусного депо Київського району, повідомили у Нацполіції.".