Працівник тролейбусного депо отримав смертельні травми у Харкові

Правоохоронці встановлюють обставини смерті працівника тролейбусного депо Київського району, повідомили у Нацполіції.

06 лютого близько 10:20 під час ремонтних робіт 41-річний працівник тролейбусного депо отримав травми, не сумісні з життям.

Поліціянти встановили, що чоловік помер від важких травм під час виконання ремонтних робіт.

Обставини події встановлюють.