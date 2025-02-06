Работник троллейбусного депо получил смертельные травмы в Харькове

Стражи порядка устанавливают обстоятельства смерти работника троллейбусного депо Киевского района, сообщили в Нацполиции.

06 февраля около 10:20 во время ремонтных работ 41-летний работник троллейбусного депо получил травмы, не совместимые с жизнью.

Полицейские установили, что мужчина скончался от тяжелых травм во время выполнения ремонта.

Обстоятельства происшествия устанавливают.