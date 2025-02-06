Работник троллейбусного депо получил смертельные травмы в Харькове
Фото: Нацполиция
Стражи порядка устанавливают обстоятельства смерти работника троллейбусного депо Киевского района, сообщили в Нацполиции.
06 февраля около 10:20 во время ремонтных работ 41-летний работник троллейбусного депо получил травмы, не совместимые с жизнью.
Полицейские установили, что мужчина скончался от тяжелых травм во время выполнения ремонта.
Обстоятельства происшествия устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, сотрудник, трамва, троллейбусное депо, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 19:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стражи порядка устанавливают обстоятельства смерти работника троллейбусного депо Киевского района, сообщили в Нацполиции.".