Live
  • Чт 06.02.2025
  • Харьков  -2°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.41

Работник троллейбусного депо получил смертельные травмы в Харькове

Происшествия 19:35   06.02.2025
Оксана Якушко
Работник троллейбусного депо получил смертельные травмы в Харькове Фото: Нацполиция

Стражи порядка устанавливают обстоятельства смерти работника троллейбусного депо Киевского района, сообщили в Нацполиции.

06 февраля около 10:20 во время ремонтных работ 41-летний работник троллейбусного депо получил травмы, не совместимые с жизнью.

Полицейские установили, что мужчина скончался от тяжелых травм во время выполнения ремонта.

Обстоятельства происшествия устанавливают.

Читайте также: Обстрел самого большого рынка в Харькове: что будет с предпринимателями

Автор: Оксана Якушко
Популярно
КП «Харьковблагоустройство» прекратило деятельность: что будет с дворниками
КП «Харьковблагоустройство» прекратило деятельность: что будет с дворниками
05.02.2025, 21:14
Обстрел самого большого рынка в Харькове: что будет с предпринимателями
Обстрел самого большого рынка в Харькове: что будет с предпринимателями
06.02.2025, 14:16
Стало известно, что россияне повредили на самом большом рынке Харькова 📹
Стало известно, что россияне повредили на самом большом рынке Харькова 📹
06.02.2025, 18:48
Работник троллейбусного депо получил смертельные травмы в Харькове
Работник троллейбусного депо получил смертельные травмы в Харькове
06.02.2025, 19:35
Улицы Серповой нет больше в Харькове, есть Спецподразделения Кракен
Улицы Серповой нет больше в Харькове, есть Спецподразделения Кракен
05.02.2025, 17:20
Фейком оказалась информация, что ТЦК и копы «убили» мужчину на Харьковщине
Фейком оказалась информация, что ТЦК и копы «убили» мужчину на Харьковщине
06.02.2025, 20:33

Новости по теме:

12:30
В Харькове задержали представителя ТЦК: его подозревают в коррупции (видео)
19:07
Пошла гулять и не вернулась – полицейские Харьковщины искали девочку
18:25
Мужчина обманул 12 граждан на Харьковщине, его подозревают в мошенничестве
22:11
Смертельное ДТП на Харьковщине: автомобиль врезался в дерево
21:51
Автомобиль наехал в Харькове на женщину, ее личность устанавливают (фото)

Вы читали новость: «Работник троллейбусного депо получил смертельные травмы в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 19:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стражи порядка устанавливают обстоятельства смерти работника троллейбусного депо Киевского района, сообщили в Нацполиции.".