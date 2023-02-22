Синєгубов: На Харківщині 55-річний чоловік підірвався на міні “Пелюстка”

Сьогодні в Ізюмі співробітник лісництва настав на міну “Пелюсток”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Сьогодні в Ізюмі цивільний чоловік 55 років наступив на міну “Пелюстка”. Госпіталізований з вибуховим пораненням. Наразі медики надають йому медичну допомогу. Чоловік – працівник лісового господарства», – розповів Синєгубов.

Очільник ХОВА закликав усіх мешканців області бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпати його та повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію.