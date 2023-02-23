На Харківщині сьогодні зранку обстріляли прикордонні села, зруйноване житло

Армія рф обстріляла села Тимофіївка та Відродженка Золочівської громади, повідомляє видання Зоря-news.

«Годину тому (близько 9:30 – прим. авт..) з боку кордону з росією відбувся артилерійський обстріл сіл Тимофіївка та Відродженівка Золочівської громади. Є руйнування житла та господарських споруд. Про жертв інформація не надходила», – йдеться у повідомленні.