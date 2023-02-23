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На Харківщині сьогодні зранку обстріляли прикордонні села, зруйноване житло

Події 10:47   23.02.2023
Оксана Якушко
На Харківщині сьогодні зранку обстріляли прикордонні села, зруйноване житло

Армія рф обстріляла села Тимофіївка та Відродженка Золочівської громади, повідомляє видання Зоря-news.

«Годину тому (близько 9:30 – прим. авт..) з боку кордону з росією відбувся артилерійський обстріл сіл Тимофіївка та Відродженівка Золочівської громади. Є руйнування житла та господарських споруд. Про жертв інформація не надходила», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 10:47;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія рф обстріляла села Тимофіївка та Відродженка Золочівської громади, повідомляє видання Зоря-news.".