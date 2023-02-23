Синєгубов: Ворог вдарив С-300 по адмінбудівлі на Харківщині, є поранений

Окупанти вдарили сьогодні і по Куп’янському району, під завалами дві людини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти вдарили сьогодні і по Куп‘янському району. Попередньо, ракетою С-300. Є влучання в адміністративну будівлю. Поранення отримав цивільний чоловік, який перебував поряд з будівлею. Під завалами наразі перебувають мінімум двоє людей. На місці працюють всі рятувальні служби. Інформація уточнюється», – наголосив Синєгубов.