Синєгубов: Ворог вдарив С-300 по адмінбудівлі на Харківщині, є поранений
Окупанти вдарили сьогодні і по Куп’янському району, під завалами дві людини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Окупанти вдарили сьогодні і по Куп‘янському району. Попередньо, ракетою С-300. Є влучання в адміністративну будівлю. Поранення отримав цивільний чоловік, який перебував поряд з будівлею. Під завалами наразі перебувають мінімум двоє людей. На місці працюють всі рятувальні служби. Інформація уточнюється», – наголосив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 11:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили сьогодні і по Куп’янському району, під завалами дві людини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".