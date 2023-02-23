Небезпека ракетних ударів по Харкову зберігається – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців міста та області максимально дотримуватись правил безпеки та реагувати на повітряну тривогу.

“Зберігається ймовірна небезпека ракетних ударів по місту Харкову та населеним пунктам області, по нашій критичній інфраструктурі, я закликаю всіх максимально дотримуватись правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги”, – сказав Синєгубов у зверненні 23 лютого.

Він поінформував, що внаслідок удару ворога ракетами С-300 по Куп’янку та Куп’янському району постраждала будівля однієї з місцевих адміністрацій.

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“Під завалами залишаються люди, поранені. На місці працюють усі екстрені служби”, – доповнив Синєгубов.

На цей час відомо про одного пораненого і мінімум двох людей під завалами.