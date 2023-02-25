С осени ВСУ не потеряли ни одного метра земли Харьковщины, — глава ХОВА

В Харьковской области остаются под временной оккупацией 29 населенных пунктов, как и осенью прошлого года, после масштабного контрнаступления ВСУ, заявил глава ХОВА Олег Синегубов на брифинге, посвященном годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«По некоторым вражеским Telegram-каналам, в СМИ распространяется сообщение, что якобы какое-то идет контрнаступление, что они отвоевали несколько населенных пунктов. Так вот. Ни одного метра наши Вооруженные силы не потеряли нашей территории, которая была отвоевана и освобождена от российских оккупантов осенью 2022 года. Наши Вооруженные силы на своих позициях стоят», — подчеркнул Синегубов.

Он отметил, что сейчас российские военные пытаются найти слабые места в позициях украинских защитников. Возможно, предполагает Синегубов, чтобы атаковать большими силами.

«Мы четко понимаем, что враг не потерял надежду оккупировать город Харьков и отбить утраченные ими позиции, однако это не 24 февраля прошлого года. И в плане вооружения и в плане того, что мы работаем фактически круглосуточно над повышением обороноспособности по строительству фортификационных сооружений, — добавил председатель ХОВА.