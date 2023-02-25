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З осені ЗСУ не втратили жодного метра землі Харківщини, – голова ХОВА

Політика 16:11   25.02.2023
Олена Нагорна
З осені ЗСУ не втратили жодного метра землі Харківщини, – голова ХОВА

На Харківщині залишаються під тимчасовою окупацією 29 населених пунктів, як і восени минулого року, після масштабного контрнаступу ЗСУ, заявив голова ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“По деяких ворожих Telegram-каналах, у ЗМІ шириться повідомлення, що нібито якийсь йде контрнаступ, що вони відвоювали декілька населених пунктів. Так от. Жодного метра наші Збройні сили не втратили нашої території, яку було відвойовано і звільнено від російських окупантів восени 2022 року. Наші Збройні сили на своїх позиціях стоять”, – наголосив Синєгубов.

Він зазначив, що наразі російські військові намагаються знайти слабкі місця у позиціях українських захисників. Можливо, припускає Синєгубов, щоби атакувати більшими силами.

“Ми чітко розуміємо, що ворог не втратив надію окупувати місто Харків і відбити втрачені ними позиції, однак це не 24 лютого минулого року. І в плані озброєння і в плані того, що ми працюємо фактично цілодобово над підвищенням обороноздатності щодо будівництва фортифікаційних споруд”, — додав голова ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2023 в 16:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині залишаються під тимчасовою окупацією 29 населених пунктів, як і восени минулого року, після масштабного контрнаступу ЗСУ, заявив голова ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.".