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На Харьковщине снаряды рф попали в дом детского и юношеского творчества — ГСЧС

Происшествия 08:50   26.02.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине снаряды рф попали в дом детского и юношеского творчества — ГСЧС

За сутки с 25 по 26 февраля 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 16 раз выезжали на вызовы, из них 6 – на ликвидацию пожаров, 1 из которых вызвал вражеский обстрел.

Еще 3 выезда были, чтобы проверить места попадания вражеских снарядов.

Около 6 утра враг нанес артиллерийский удар по Купянску. Снаряд попал в частный дом. Там произошел пожар на площади 10 кв. В 06:28 на место происшествия прибыли спасатели, которые уже в 06:40 ликвидировали огонь. Пострадавших нет.

3 раза спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. В поселке Купянск-Узловой взрывом выбиты окна в жилой 5-этажке.

В Волчанске в результате обстрела из РСЗО, произошедшего накануне, повреждены 3 частных имения, 1 многоквартирный жилой дом и дом детского и юношеского творчества.

В Купянске – 3 частных дома, 1 человек получил травмы.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 46 единиц взрывоопасных предметов.

Жителям Изюма спасатели привезли 8 тонн питьевой воды.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 февраля 2023 в 08:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки с 25 по 26 февраля 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 16 раз выезжали на вызовы, из них 6 – на ликвидацию пожаров, 1 из которых вызвал вражеский обстрел.".