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На Харківщині снаряди рф поцілили будинок дитячої та юнацької творчості – ДСНС

Події 08:50   26.02.2023
Оксана Якушко
На Харківщині снаряди рф поцілили будинок дитячої та юнацької творчості – ДСНС

За добу з 25 по 26 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 16 разів виїжджали на виклики, з них 6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл.

Ще 3 виїзди були, щоб перевірити місця влучання ворожих снарядів.

Близько 6-ї ранку ворог завдав артилерійського удару по Куп’янську. Снаряд влучив у приватну оселю. Там сталась пожежа на площі 10 кв.м. О 06:28 на місце події прибули рятувальники 44-ї ДРПЧ, які вже о 06:40 ліквідували вогонь. Постраждалих не має.

3 рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У селищі Куп’янськ-Вузловий вибухом вибиті вікна у житловій 5-типоверхівці.

У Вовчанську внаслідок обстрілу із РСЗВ, що стався напередодні, пошкоджено 3 приватних маєтки,1 багатоквартирний житловий будинок і будинок дитячої та юнацької творчості.

У Куп’янську – 3 приватні будинки, 1 особа зазнала травм.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 46 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям Ізюма рятувальники привезли 8 тонн питної води.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2023 в 08:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу з 25 по 26 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 16 разів виїжджали на виклики, з них 6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл.".