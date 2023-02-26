На Харківщині снаряди рф поцілили будинок дитячої та юнацької творчості – ДСНС

За добу з 25 по 26 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 16 разів виїжджали на виклики, з них 6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл.

Ще 3 виїзди були, щоб перевірити місця влучання ворожих снарядів.

Близько 6-ї ранку ворог завдав артилерійського удару по Куп’янську. Снаряд влучив у приватну оселю. Там сталась пожежа на площі 10 кв.м. О 06:28 на місце події прибули рятувальники 44-ї ДРПЧ, які вже о 06:40 ліквідували вогонь. Постраждалих не має.

3 рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У селищі Куп’янськ-Вузловий вибухом вибиті вікна у житловій 5-типоверхівці.

У Вовчанську внаслідок обстрілу із РСЗВ, що стався напередодні, пошкоджено 3 приватних маєтки,1 багатоквартирний житловий будинок і будинок дитячої та юнацької творчості.

У Куп’янську – 3 приватні будинки, 1 особа зазнала травм.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 46 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям Ізюма рятувальники привезли 8 тонн питної води.