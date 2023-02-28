Работа на Харьковщине: в «Армии восстановления» уже — три сотни человек
В «Армии восстановления» — государственном проекте, к которому Харьковщина присоединилась в январе, уже задействованы 294 временно безработных жителя региона. Они участвуют в общественно полезных работах — помогают ремонтировать объекты жизнеобеспечения, разбирать завалы, обустраивать «пункти незламності».
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА со ссылкой на замначальника ХОВА Виту Ковальскую.
Также «Армия восстановления» задействована в пунктах выдачи гуманитарной помощи, заготовке дров, поддержке населения уязвимых категорий: лиц с инвалидностью, детей, пожилых граждан, больных.
В целом такие общественно полезные работы организованы в 21 громаде Харьковщины.
«Больше всего громад, которые организовали у себя такие работы, в Богодуховском и Красноградском районах. Однако и деоккупированные населенные пункты работают над восстановлением. В частности инициативу подхватили Балаклейская, Боровская, Шевченковская, Великобурлукская громады», — сообщила Ковальская.
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Напомним, общественно полезные работы организуются во время военного положения по решениям военного командования или военных администраций. Участие в них оплачивается на уровне не ниже минимального, то есть 6700 гривен в месяц.
Как ранее уточняли в пресс-службе ХОВА, присоединиться к общественным работам можно через областной центр занятости.
«Горячая линия» центра работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00 по телефону — 0577321928.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 22:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Армии восстановления» — государственном проекте, к которому Харьковщина присоединилась в январе, уже задействованы 294 временно безработных жителя региона. Они участвуют в общественно полезных работах — помогают ремонтировать объекты жизнеобеспечения, разбирать завалы, обустраивать «пункти незламності».".