Робота на Харківщині: в “Армії відновлення” вже – три сотні людей
В “Армії відновлення” – державному проєкті, до якого Харківщина долучилась у січні, вже задіяні 294 тимчасово безробітні мешканці регіону. Вони беруть участь у суспільно корисних роботах – допомагають ремонтувати об’єкти життєзабезпечення, розбирати завали, облаштовувати “пункти незламності”.
Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА з посиланням на заступницю начальника ХОВА Віту Ковальську.
Також “Армія відновлення” задіяна у пунктах видачі гуманітарної допомоги, заготівлі дров, підтримці населення вразливих категорій: осіб з інвалідністю, дітей, людей похилого віку, хворих.
Загалом такі суспільно корисні роботи організовано у 21 громаді Харківщини.
“Найбільше громад, які організували в себе такі роботи, в Богодухівському та Красноградському районах. Однак і деокуповані населені пункти працюють над відновленням, зокрема ініціативу підхопили Балаклійська, Борівська, Шевченківська, Великобурлуцька громади”, – повідомила Ковальська.
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Нагадаємо, суспільно корисні роботи організовуються під час воєнного стану за рішеннями військового командування або військових адміністрацій. Участь у них оплачується на рівні не нижче мінімального, тобто 6700 гривень на місяць.
Як раніше уточнювали у пресслужбі ХОВА, приєднатися до громадських робіт можна через обласний центр зайнятості. “Гаряча лінія” центру працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за телефоном – 0577321928.
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Ви читали новину: «Робота на Харківщині: в “Армії відновлення” вже – три сотні людей»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 22:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В “Армії відновлення” – державному проєкті, до якого Харківщина долучилась у січні, вже задіяні 294 тимчасово безробітні мешканці регіону. Вони беруть участь у суспільно корисних роботах – допомагають ремонтувати об’єкти життєзабезпечення, розбирати завали, облаштовувати “пункти незламності”.".