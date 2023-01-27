“Армія відновлення”: за допомогу у відбудові Харківщини платять 6700 на місяць

У січні Харківська область долучилась до державного проєкту “Армія відновлення”. Люди, небайдужі до долі регіону, який постраждав від обстрілів та окупації, а також ті, хто потребує заробітку, можуть взяти участь у суспільно корисних роботах та отримувати за це 6700 гривень на місяць.

Наразі “армія відновлення” Харківщини налічує 57 осіб, проте надалі планується залучити ще близько 600 працівників, розповідає заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Люди можуть виконувати вантажно-розвантажувальні роботи, заготовляти дрова для опалення, ремонтувати об’єкти життєдіяльності, розбирати завали, працювати у “пунктах незламності”.

За це передбачена зарплатня не нижче за мінімальну, тобто 6700 гривень. На перший квартал року у Фонді державного соціального страхування України для Харківщини заклали майже 5,5 мільйонів гривень.

Наразі суспільні роботи організовані у п’яти районах області: Богодухівському (Богодухівська, Валківська, Краснокутська, Золочівська громади), Куп’янському (Шевченківська громада), Красноградському (Сахновщинська громада), Чугуївському (Чугуївська міська громада) та Харківському (Роганська громада).

Надалі, каже Ковальська, перелік громад розширюватимуть.



Фото: ХОВА

“Навіть якщо через російську агресію ви втратили роботу, участь у суспільно корисних роботах – це можливість долучитися до перемоги на трудовому фронті”, – зазначає Ковальська.

Як уточнили у пресслужбі ХОВА, долучитися до суспільних робіт можна через службу зайнятості.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на “гарячу лінію” обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за телефоном – 0577321928

Довідка. Суспільно корисні роботи організовуються під час воєнного стану за рішеннями військового командування або військових адміністрацій з метою подолання наслідків військової агресії для відновлення територій після обстрілів, надання допомоги постраждалим. Види робіт визначаються рішеннями військових адміністрацій спільно з органами місцевого самоврядування відповідно до орієнтовного переліку та з урахуванням обставин, що склалися у регіоні (місцевості, населеному пункті).