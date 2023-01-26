Робота в Харкові та області: рейтинг нових вакансій із зарплатою до 20 тисяч
Станом на 26 січня у регіоні актуальні майже 800 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Очолює рейтинг цього тижня вакансія лікаря-стоматолога-хірурга. Йому пропонують 20 тисяч гривень на місяць. Бухгалтер отримуватиме 19980 гривень, а юристконсульт – 15 тисяч.
Інженер-електронік зароблятиме 15 тисяч гривень, друкар офсетного плоского друкування – 13 тисяч, апаратник – 11050 гривень, технік-лаборант – 10 тисяч, інспектор (центр пробації) – 10 тисяч, службовець на складі (комірник) – 9,5 тисяч і тваринник – 8 тисяч.
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З повним переліком актуальних вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на “гарячу лінію” обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за телефоном – 0577321928.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 18:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 26 січня у регіоні актуальні майже 800 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".