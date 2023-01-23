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Робота є: на Харківщині оголошено набір у патрульну поліцію

Суспільство 21:05   23.01.2023
Олена Нагорна
Робота є: на Харківщині оголошено набір у патрульну поліцію

Захищати права, оберігати життя і стояти на варті правопорядку в найтемніші часи. Патрульна поліція Харківської області набирає працівників.

Щоб стати копом, необхідно подати анкету на участь у конкурсі, повідомляється на сторінці Управління патрульної поліції у Харківській області у Facebook.

Вимоги до кандидатів:

– громадянство України;
– вільне володіння українською мовою;
– вік від 18 років;
– повна середня загальна або вища освіта;
– готовність до відряджень у межах України у зв’язку зі службовою необхідністю;
– наявність посвідчення водія категорії В.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 21:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захищати права, оберігати життя і стояти на варті правопорядку в найтемніші часи. Патрульна поліція Харківської області набирає працівників.".