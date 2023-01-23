Робота є: на Харківщині оголошено набір у патрульну поліцію

Захищати права, оберігати життя і стояти на варті правопорядку в найтемніші часи. Патрульна поліція Харківської області набирає працівників.

Щоб стати копом, необхідно подати анкету на участь у конкурсі, повідомляється на сторінці Управління патрульної поліції у Харківській області у Facebook.

Вимоги до кандидатів:

– громадянство України;

– вільне володіння українською мовою;

– вік від 18 років;

– повна середня загальна або вища освіта;

– готовність до відряджень у межах України у зв’язку зі службовою необхідністю;

– наявність посвідчення водія категорії В.