Работа есть: на Харьковщине объявлен набор в патрульную полицию

Защищать права, оберегать жизни и стоять на страже правопорядка в самые темные времена. Патрульная полиция Харьковской области набирает сотрудников.

Чтобы стать копом, необходимо подать анкету на участие в конкурсе, сообщается на странице Управления патрульной полиции в Харьковской области в Facebook.

Требования к кандидатам:

— гражданство Украины;

— свободное владение украинским языком;

— возраст от 18 лет;

— полное среднее общее или высшее образование;

— готовность к командировкам в пределах Украины в связи со служебной необходимостью;

— наличие водительского удостоверения категории В.