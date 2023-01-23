Работа есть: на Харьковщине объявлен набор в патрульную полицию
Фото: УПП в Харьковской области
Защищать права, оберегать жизни и стоять на страже правопорядка в самые темные времена. Патрульная полиция Харьковской области набирает сотрудников.
Чтобы стать копом, необходимо подать анкету на участие в конкурсе, сообщается на странице Управления патрульной полиции в Харьковской области в Facebook.
Требования к кандидатам:
— гражданство Украины;
— свободное владение украинским языком;
— возраст от 18 лет;
— полное среднее общее или высшее образование;
— готовность к командировкам в пределах Украины в связи со служебной необходимостью;
— наличие водительского удостоверения категории В.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 21:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защищать права, оберегать жизни и стоять на страже правопорядка в самые темные времена. Патрульная полиция Харьковской области набирает сотрудников.".