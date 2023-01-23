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Работа есть: на Харьковщине объявлен набор в патрульную полицию

Общество 21:05   23.01.2023
Елена Нагорная
Работа есть: на Харьковщине объявлен набор в патрульную полицию Фото: УПП в Харьковской области

Защищать права, оберегать жизни и стоять на страже правопорядка в самые темные времена. Патрульная полиция Харьковской области набирает сотрудников.

Чтобы стать копом, необходимо подать анкету на участие в конкурсе, сообщается на странице Управления патрульной полиции в Харьковской области в Facebook.

Требования к кандидатам:

— гражданство Украины;
— свободное владение украинским языком;
— возраст от 18 лет;
— полное среднее общее или высшее образование;
— готовность к командировкам в пределах Украины в связи со служебной необходимостью;
— наличие водительского удостоверения категории В.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 21:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защищать права, оберегать жизни и стоять на страже правопорядка в самые темные времена. Патрульная полиция Харьковской области набирает сотрудников.".