Работа в Харькове и области: опубликованы вакансии с зарплатой до 30 тысяч

Работа есть. По состоянию на 19 января в Харьковской области актуальны почти 700 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг на этой неделе вакансия психолога. Ему предлагают 30 тысяч гривен в месяц. Главный технолог будет получать 21 тысячу гривен, а врач-стоматолог-терапевт — 20 тысяч.

Слесарь-дизелист будет зарабатывать 18 тысяч, наладчик станков и манипуляторов с ПК — 16 тысяч, инженер-проектировщик — 16 тысяч, полицейский (по специализациям) — 13330, администратор системы и прядильщик — по 12 тысяч, а весовщик-учетчик — 8 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00 по телефону — 0577321928.