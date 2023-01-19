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Робота в Харкові та області: опубліковані вакансії із зарплатою до 30 тисяч

Події 17:20   19.01.2023
Олена Нагорна
Робота в Харкові та області: опубліковані вакансії із зарплатою до 30 тисяч

Робота є. Станом на 19 січня у Харківській області актуальні майже 700 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія психолога. Йому пропонують 30 тисяч гривень на місяць. Головний технолог матиме 21 тисячу гривень, а лікар-стоматолог-терапевт – 20 тисяч.

Слюсар-дизеліст зароблятиме 18 тисяч, налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з ПК – 16 тисяч, інженер-проєктувальник – 16 тисяч, поліцейський (за спеціалізаціями) – 13330, адміністратор системи та прядильник – по 12 тисяч, а вагар-обліковець – 8 тисяч.

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Із повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись  за посиланням.

Із питань зайнятості та безробіття можна звернутися до  Telegram  або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за телефоном – 0577321928.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 17:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робота є. Станом на 19 січня у Харківській області актуальні майже 700 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".