Работа в Харькове и области: топ-10 новых вакансий с зарплатой до 20 тысяч

По состоянию на 26 января в регионе актуальны почти 800 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг на этой неделе вакансия врача-стоматолога-хирурга. Ему предлагают 20 тысяч гривен в месяц. Бухгалтер будет получать 19980 гривен, а юристконсульт — 15 тысяч.

Инженер-электроник будет зарабатывать 15 тысяч гривен, печатник офсетной плоской печати — 13 тысяч, аппаратчик — 11050 гривен, техник-лаборант — 10 тысяч, инспектор (центр пробации) — 10 тысяч, служащий на складе (кладовщик) — 9,5 тысяч, а животновод — 8 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00 по телефону — 0577321928.