«Армия восстановления»: за помощь в отстройке Харьковщины платят 6700 в месяц

В январе Харьковская область присоединилась к государственному проекту «Армия восстановления». Люди, неравнодушные к судьбе региона, пострадавшего от обстрелов и оккупации, а также те, кто нуждается в заработке, могут принять участие в общественно полезных работах и получать за это 6700 гривен в месяц.

Сейчас «армия восстановления» Харьковщины насчитывает 57 человек, однако в дальнейшем планируется привлечь еще около 600 работников, рассказывает заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

Люди могут выполнять погрузочно-разгрузочные работы, заготавливать дрова для отопления, ремонтировать объекты жизнедеятельности, разбирать завалы, работать в «пунктах незламності».

За это предусмотрена зарплата не ниже минимальной, то есть 6700 гривен. На первый квартал года в Фонде государственного социального страхования Украины для Харьковщины предусмотрели почти 5,5 миллионов гривен.

Сейчас общественные работы организованы в пяти районах области: Богодуховском (Богодуховская, Валковская, Краснокутская, Золочевская громады), Купянском (Шевченковская громада), Красноградском (Сахновщинская громада), Чугуевском (Чугуевская городская громада) и Харьковском (Роганская громада).

В дальнейшем, говорит Ковальская, перечень громад будут расширять.



Фото: ХОВА

«Даже если из-за российской агрессии вы потеряли работу, участие в общественно полезных работах — это возможность приобщиться к победе на трудовом фронте», — отмечает Ковальская.

Как уточнили в пресс-службе ХОВА, присоединиться к общественным работам можно через службу занятости.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00 по телефону — 0577321928.

Справка. Общественно полезные работы организуются во время военного положения по решениям военного командования или военных администраций с целью преодоления последствий военной агрессии, для восстановления территорий после обстрелов, оказания помощи пострадавшим. Виды работ определяются решениями военных администраций совместно с органами местного самоуправления в соответствии с ориентировочным перечнем и с учетом обстоятельств, сложившихся в регионе (местности, населенном пункте).