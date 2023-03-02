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Движение транспорта возле метро «Академика Барабашова» восстановят в пятницу

Общество 16:31   02.03.2023
Елена Нагорная
Движение транспорта возле метро «Академика Барабашова» восстановят в пятницу

Движение троллейбусов и автобусов по улице Амурской и разворотному кругу возле станции метро «Академика Барабашова» в Харькове будет восстановлено в пятницу, 3 марта.

Общественный транспорт не курсировал на указанном участке из-за реконструкции теплосетей — сейчас она завершена, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Таким образом, троллейбусы №24, 56, 267 и автобусы №81е, 83е будут ходить по своим основным маршрутам.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 16:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов и автобусов по улице Амурской и разворотному кругу возле станции метро «Академика Барабашова» в Харькове будет восстановлено в пятницу, 3 марта.".