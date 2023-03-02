Движение транспорта возле метро «Академика Барабашова» восстановят в пятницу
Движение троллейбусов и автобусов по улице Амурской и разворотному кругу возле станции метро «Академика Барабашова» в Харькове будет восстановлено в пятницу, 3 марта.
Общественный транспорт не курсировал на указанном участке из-за реконструкции теплосетей — сейчас она завершена, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Таким образом, троллейбусы №24, 56, 267 и автобусы №81е, 83е будут ходить по своим основным маршрутам.
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 16:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов и автобусов по улице Амурской и разворотному кругу возле станции метро «Академика Барабашова» в Харькове будет восстановлено в пятницу, 3 марта.".