Движение транспорта возле метро «Академика Барабашова» восстановят в пятницу

Движение троллейбусов и автобусов по улице Амурской и разворотному кругу возле станции метро «Академика Барабашова» в Харькове будет восстановлено в пятницу, 3 марта.

Общественный транспорт не курсировал на указанном участке из-за реконструкции теплосетей — сейчас она завершена, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Таким образом, троллейбусы №24, 56, 267 и автобусы №81е, 83е будут ходить по своим основным маршрутам.

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