В Харькове у метро «Академика Барабашова» 2 недели не будет ходить транспорт
Троллейбусы и автобусы в районе ул. Амурской и разворотного круга станции метро «Академика Барабашова» не будут ходить с 13 февраля по 4 марта из-за реконструкции тепловых сетей, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
В этот период троллейбусы будут курсировать следующим образом:
№24: разворотный круг «602 м/р» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «ст. м. «Турбоатом»;
№56: разворотный круг «Восточная Салтовка» – ул. Валентиновская – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «ст. м. «Турбоатом»;
№267: не будет курсировать.
Автобусы будут ходить следующим образом:
№81е: перекресток пр. Юбилейный – ул. Академика Павлова – пр. Юбилейный – Салтовское шоссе – ул. Медицинская – ул. Амосова – ул. Солнечная – ул. Краснодарская – ул. Велозаводская – ул. Амосова – ул. Медицинская – Салтовское шоссе – пр. Юбилейный – перекресток пр. Юбилейный – ул. Академика Павлова;
№83е: ул. Грищенко (сел. Кулиничи) – ул. Седьмой Гвардейской Армии – Салтовское шоссе – пр. Тракторостроителей – пр. Юбилейный – перекресток пр. Юбилейный – ул. Академика Павлова.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 16:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбусы и автобусы в районе ул. Амурской и разворотного круга станции метро «Академика Барабашова» не будут ходить с 13 февраля по 4 марта из-за реконструкции тепловых сетей, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".