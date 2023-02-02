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Жители Северной Салтовки просят вернуть привычный маршрут троллейбуса

Общество 10:17   02.02.2023
Оксана Горун
Жители Северной Салтовки просят вернуть привычный маршрут троллейбуса Фото: Харьковский горсовет

Вернуть на маршрут 42-й троллейбус, который довозил пассажиров на улицу Натальи Ужвий, — с таким предложением харьковчане обратились в горсовет.

Петиция за возвращение троллейбуса на Северную Салтовку опубликована на сайте Харьковского горсовета.

«Просьба вернуть 42 троллейбус в Харькове, маршрут «Улица Героев труда — Наталии Ужвий», — написал автор петиции Олег Плотников.

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До полномасштабного вторжения РФ 42-й троллейбус курсировал от конечной остановки у Журавлевского пляжа, через остановку у ст. м. «Студенческая» и улицу Гвардейцев-Широнинцев на Северную Салтовку. Там троллейбус останавливался на кругу на улице Натальи Ужвий — одной из наиболее пострадавших от российских обстрелов и бомбардировок.

Чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, ее должны подписать 5000 человек. На данный момент она собрала только восемь подписей. Но на сбор еще есть 87 дней.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 10:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вернуть на маршрут 42-й троллейбус, который довозил пассажиров на улицу Натальи Ужвий, — с таким предложением харьковчане обратились в горсовет".