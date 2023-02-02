Жители Северной Салтовки просят вернуть привычный маршрут троллейбуса
Вернуть на маршрут 42-й троллейбус, который довозил пассажиров на улицу Натальи Ужвий, — с таким предложением харьковчане обратились в горсовет.
Петиция за возвращение троллейбуса на Северную Салтовку опубликована на сайте Харьковского горсовета.
«Просьба вернуть 42 троллейбус в Харькове, маршрут «Улица Героев труда — Наталии Ужвий», — написал автор петиции Олег Плотников.
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До полномасштабного вторжения РФ 42-й троллейбус курсировал от конечной остановки у Журавлевского пляжа, через остановку у ст. м. «Студенческая» и улицу Гвардейцев-Широнинцев на Северную Салтовку. Там троллейбус останавливался на кругу на улице Натальи Ужвий — одной из наиболее пострадавших от российских обстрелов и бомбардировок.
Чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, ее должны подписать 5000 человек. На данный момент она собрала только восемь подписей. Но на сбор еще есть 87 дней.
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 10:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вернуть на маршрут 42-й троллейбус, который довозил пассажиров на улицу Натальи Ужвий, — с таким предложением харьковчане обратились в горсовет".