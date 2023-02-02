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Жителі Північної Салтівки просять повернути звичний маршрут тролейбусу

Суспільство 10:17   02.02.2023
Оксана Горун
Жителі Північної Салтівки просять повернути звичний маршрут тролейбусу

Повернути на маршрут 42-й тролейбус, який довозив пасажирів на вулицю Наталії Ужвій, — з такою пропозицією харків’яни звернулися до міськради.

Петицію за повернення тролейбуса на Північну Салтівку опубліковано на сайті Харківської міськради.

“Прохання повернути 42 тролейбус у Харкові, маршрут “Вулиця Героїв праці – Наталії Ужвій”, — написав автор петиції Олег Плотніков.

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До повномасштабного вторгнення РФ 42-й тролейбус курсував від кінцевої зупинки біля Журавлівського пляжу через зупинку біля ст. м. “Студентська” та вулицю Гвардійців-Широнінців на Північну Салтівку. Там тролейбус зупинявся на колі на вулиці Наталії Ужвій одній із найбільш постраждалих від російських обстрілів та бомбардувань.

Щоб керівництво Харківської міськради розглянуло петицію, її мають підписати 5000 осіб. На цей час вона зібрала лише вісім підписів. Але на збирання ще є 87 днів.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 10:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повернути на маршрут 42-й тролейбус, який довозив пасажирів на вулицю Наталії Ужвій, — з такою пропозицією харків’яни звернулися до міськради".